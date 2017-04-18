Прогноз Гутцайта на матч «Реал Мадрид» — «Бавария»: победа хозяев с форой (0)

Спортивный комментатор Роман Гутцайт сделал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Бавария».

Ставка: победа «Реала» с форой (0) за 1.79 (см. все коэффициенты на матч)

«Конечно, после результата первого матча «Реал» — явный фаворит. Но современный футбол меняется, голов в еврокубках забивают много. Раньше победа 2:1 в гостях воспринималась едва ли не как гарантия прохода дальше, а теперь многие считают, что у «Баварии» неплохие шансы. Но забивать нужно минимум два. Значит, предстоит рисковать и раскрываться. У «Реала» появляется шанс контратаковать. Техничных и быстрых игроков более чем достаточно. Поэтому мне кажется, что «Реал» способен победить и в ответном матче. Но поскольку для прохода в следующий раунд выигрывать вовсе не обязательно, возьму мадридцев с нулевой форой», — приводит слова эксперта сайт БК «Винлайн».

Встреча «Реала» и «Баварии» состоится 18 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало матча — в 21:45 мск.