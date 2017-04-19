«Реал» вышел в фавориты Лиги чемпионов, согласно букмекерским росписям

Аналитики букмекерских контор обновили шансы команд на победу в Лиге чемпионов.

На данный момент главным претендентом на трофей эксперты считают мадридский «Реал». Победа мадридцев в турнире котируется за 2.60. При этом «Реал» может стать первым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов дважды.

Вторым в списке потенциальных победителей идёт «Ювентус» с коэффициентом 3.80. Замыкает тройку претендентов «Атлетико Мадрид» (4.50).

Шансы «Барселоны» сейчас оцениваются коэффициентом 14.00.

Напомним, перед началом стадии 1/4 финала букмекеры фаворитами турнира считали «Баварию» и «Барселону».