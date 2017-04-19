Гол Варди и автогол Рамоса принёс игроку БК 103,5 тыс. рублей выигрыша

Клиент БК «Лига Ставок» составил экспресс из трёх футбольных событий вторника и выиграл 103 500 рублей со ставки в 3 тыс. рублей. Об этом «Чемпионату» сообщили в компании.

Два матча экспресса игрались в 1/4 финала Лиги чемпионов. Во встрече «Реал» — «Бавария» ставка прошла благодаря автоголу Серхио Рамоса (основное время матча завершилось со счётом 2:1 в пользу немецкого клуба). А «Лестер» сыграл вничью с «Атлетико», отыгравшись благодаря забитому мячу в исполнении Джейми Варди.

Матч 1-й английской Лиги «Болтон» — «Бери» завершился вничью со счётом 0:0.