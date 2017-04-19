4 ставки от Леонида Слуцкого на матч «Барселона» — «Ювентус»

Экс-главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий сделал прогнозы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Ювентус».

Ставки:

Проход «Барселоны» за 1.12

Обе забьют + тотал больше 2,5 гола за 1.61

Ювентус забьёт за 1.41

Гол Игуаина за 2.37 (см. все коэффициенты на матч).

«Чудеса ставить на поток достаточно сложно. Я понимаю, что все сейчас будут проводить аналогии с матчами «Барселоны» против «ПСЖ», но всё-таки «Ювентус» обладает совсем иным лигочемпионским опытом. Итальянцы просто не позволят себе создать ту же ситуацию, что случилась с французами. Поэтому я ставлю на проход «Ювентуса» в полуфинал Лиги чемпионов.

При этом я практически уверен, что «Юве» забьёт «Барселоне». Каталонцам деваться некуда, они будут бежать вперёд, атаковать, а значит, появятся свободные зоны, и моменты у «Юве» будут возникать. Учитывая блестящую группу атаки итальянцев, которая включает в себя и Куадрадо, Манджукича, Дибалу и Игуаина, они явно будут иметь шансы.

Мне сложно сказать, как вообще закончится матч, например, я не уверен, что «Барса» вообще его выиграет. Но если она и выиграет, то точно с недостаточным счётом для прохода в полуфинал и точно с пропущенным мячом, а может, и мячами. Мне кажется, что чуда не произойдёт и будет результативный матч. Точно обе команды забьют, с высокой вероятностью будет забито больше 2,5 гола. И ещё раз повторюсь, уверен, что «Барса» пропустит.

Если говорить об авторах мячей, то здесь вообще всё просто. Потому что в верхней тройке «Барселоны» может отличиться кто угодно. Ну и в верхней четвёрке «Юве» Куадрадо – Манджукич – Дибала – Игуаин такая же ситуация. Но всё-таки у Игуаина есть преимущество, потому что он будет на острие, он будет наконечником атак своей команды», — приводит слова Слуцкого сайт БК «Винлайн».

Встреча «Барселоны» и «Ювентуса» состоится 19 апреля на стадионе «Камп Ноу». Начало — в 21:45 мск. Матч в Турине завершился победой «Ювентуса» со счётом 3:0.