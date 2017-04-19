Генич: «Барселона» не сумеет разгромить «Ювентус» и вылетит из Лиги чемпионов

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус».

Ставка: победа «Ювентуса» с форой (+1,5) гола за 1.67 (см. все коэффициенты на матч)

«Видел матч «Барселоны» в последнем туре испанского чемпионата против «Реал Сосьедада». Печальное зрелище, особенно во втором тайме. «Барселона» отскочила. «Сосьедад» играл смело, агрессивно. Возможно, «Барса» уже думала об ответной игре с «Ювентусом», не было Неймара и Маскерано, но это каталонцев не оправдывает. Видно было, что «Барса» тяжеловата. На второй камбэк подряд в Лиге чемпионов «Барселона» вряд ли сподобится. «Ювентус» просто класснее нынешнего «ПСЖ», он больше уверен в себе и лучше выстроен. Я думаю, что «Ювентус» может и не проиграть на «Камп Ноу». А если и проиграет, то максимум в один мяч», — рассказал Генич.

Встреча «Барселоны» и «Ювентуса» состоится 19 апреля на стадионе «Камп Ноу». Начало — в 21:45 мск. Матч в Турине завершился победой «Ювентуса» со счётом 3:0.