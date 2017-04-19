Согласно котировкам, «Вашингтон» Овечкина сравняет счёт в серии с «Торонто»

20 апреля состоится 4-й матч первого раунда плей-офф НХЛ между «Торонто Мэйпл Лифс» с Никитой Зайцевым и «Вашингтон Кэпиталз» (за который выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов). Начало — в 2:00 мск. Счёт в серии — 2:1 в пользу «Торонто».

Букмекеры считают фаворитом «Вашингтон» и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 2.06. Шансы «Торонто» оценены в 3.28. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.94.

Ставку на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ можно сделать за 1.63, а на победу «Лифс» — за 2.43 (см. все коэффициенты).

По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.08, на ТМ 5,5 шайбы — 1.84. Овечкин (1.60) и Кузнецов (1.65) должны набрать очки.