Букмекер: игрок поставил 2,1 млн рублей на победу «Барселоны» над «Ювентусом»

73% ставок в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Ювентус» сделаны на победу каталонского клуба. 5% верят в ничью, 22% — в то, что туринцы победят каталонцев и во второй встрече. Об этом «Чемпионату» сообщили в БК «Фонбет».

35% игроков считают, что «Барселона» сумеет отыграть три мяча и выйти в полуфинал турнира. Коэффициент на это событие — 6.10. 65% ставят на проход «Ювентуса» за 1.12.

Из крупных ставок в компании отметили клиента, который поставил 2,1 млн рублей на победу «Барселоны» в основное время матча с коэффициентом 1.47.

Встреча «Барселоны» и «Ювентуса» состоится 19 апреля на стадионе «Камп Ноу». Начало — в 21:45 мск. Матч в Турине завершился победой «Ювентуса» со счётом 3:0.