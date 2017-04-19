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Букмекер: игрок поставил 2,1 млн рублей на победу «Барселоны» над «Ювентусом»

19 апреля 2017, среда. 21:30. Ставки

73% ставок в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Ювентус» сделаны на победу каталонского клуба. 5% верят в ничью, 22% — в то, что туринцы победят каталонцев и во второй встрече. Об этом «Чемпионату» сообщили в БК «Фонбет».

35% игроков считают, что «Барселона» сумеет отыграть три мяча и выйти в полуфинал турнира. Коэффициент на это событие — 6.10. 65% ставят на проход «Ювентуса» за 1.12.

Из крупных ставок в компании отметили клиента, который поставил 2,1 млн рублей на победу «Барселоны» в основное время матча с коэффициентом 1.47.

Встреча «Барселоны» и «Ювентуса» состоится 19 апреля на стадионе «Камп Ноу». Начало — в 21:45 мск. Матч в Турине завершился победой «Ювентуса» со счётом 3:0.

Хватит ли победы «Барселоны» для очередного чуда на «Камп Ноу»?
19 апреля станут известны все полуфиналисты Лиги чемпионов. Поговорим о матчах «Барселона» — «Ювентус» и «Монако» — «Боруссия» Дортмунд.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Ювентус Фонбет
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