БК «Леон» стала партнёром вечеринки в честь Гран-при России Формулы-1

Букмекерская компания «Леон» стала партнёром вечеринки журнала Playboy, которая состоится 28 апреля в Сочи в честь проведения Гран-при России по автогонкам серии Формула-1. Об этом «Чемпионату» сообщили в компании.

Светское мероприятие будет приурочено к проведению на «Сочи Автодроме» этапа престижных мировых автогонок. Букмекер забрендирует площадку вечеринки, которая состоится на премиальной локации «Сочи Казино и Курорт» в поселке Эсто-Садок.

«Лучшие гонщики планеты соберутся 27-30 апреля в Сочи, весь мир автогонок будет наблюдать за происходящим на трассе и вне её. Наша компания всегда поддерживает лучших, и это мероприятие совместно с Playboy станет для нас отличной имиджевой возможностью приобрести новых друзей и ещё громче заявить о себе в мире спорта сильных и смелых», — прокомментировала подписание соглашения пресс-секретарь БК «Леон» Алена Шеянова.