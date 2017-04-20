Глава Минкомсвязи сообщил, что в России пока не будут запрещать анонимайзеры

Законопроект о запрете в России VPN, анонимайзеров и других сервисов, с помощью которых можно получить доступ к заблокированным сайтам, в том числе и офшорных букмекеров, обсуждать преждевременно. Об этом заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

«Понятно, что эта идея обсуждается долгие годы, но какие конкретно будут предложены формулировки, пока преждевременно обсуждать», — цитирует Никифорова «Интерфакс».

Напомним, накануне появилась информация о том, что чиновники предлагают обязать анонимайзеры и VPN-сервисы сотрудничать с реестром запрещённых сайтов Роскомнадзора и блокировать доступ к адресам, которые в нём содержатся. Те проекты, чьи владельцы не станут сотрудничать, будут заблокированы.

Также документ предлагает ввести ответственность для поисковых систем, которые выдают ссылки на сайты, заблокированные за распространение запрещённой информации. За отказ от этого обязательства поисковику грозит штраф до 700 тыс. рублей.