В Австралии запретят рекламу азартных игр на ТВ во время спортивных трансляций

Правительство Австралии намерено ввести новый закон, который запретит рекламу всех азартных игр на телевидении во время трансляций спортивных соревнований, информирует The Australian.

Запрет может вступить в силу уже на следующей неделе. Он повлияет на все рекламные ролики о ставках «от свистка до свистка», то есть от начала и до конца телевизионной трансляции спортивных событий.

Тем не менее, предлагаемый закон вызвал критику со стороны спортивных организаций, которые заявили, что запрет может негативно сказаться на финансировании массового спорта.