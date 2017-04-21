Аналитики: в финале Лиги Европы сыграют «Лион» и «МЮ», англичане выиграют турнир

21 апреля в Сьоне состоялась жеребьёвка полуфинальных матчей Лиги Европы. По её итогам определились следующие пары: «Аякс» — «Лион» и «Сельта» — «Манчестер Юнайтед».

Согласно букмекерским котировкам, в противостоянии «Аякса» и «Лиона» фаворитом является французский клуб, проход которого котируется за 1.65. Шансы «Аякса» сыграть в финале Лиги Европы оцениваются коэффициентом 2.25 (см. все коэффициенты).



Вероятность того, что «Манчестер Юнайтед» пробьётся в решающий матч турнира, ещё выше: 1.40 дают букмекеры на проход команды Жозе Моуринью. Если «Сельта» сумеет выбить манкунианцев из еврокубка, сыграет ставка с коэффициентом 2.95.

Что касается шансов команд на победу в Лиге Европы, то здесь фаворитом продолжает оставаться «МЮ» с коэффициентом 1.88. Возможности других клубов оцениваются куда скромнее. Победа «Лиона» котируется за 3.44, «Аякса» — за 5.50, «Сельты» — за 7.60.

Первые полуфинальные матчи будут сыграны 4 мая, ответные — 11 мая. Финал Лиги Европы состоится 24 мая и пройдёт в Стокгольме на «Френдс Арене». Номинальным хозяином финала станет победитель пары «Аякс» — «Лион».