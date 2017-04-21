Аналитики: Овечкин и Кузнецов помогут «Вашингтону» победить «Торонто» в 5-й игре

22 апреля состоится 5-й матч первого раунда плей-офф НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» (за который выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов) и «Торонто Мэйпл Лифс» с Никитой Зайцевым. Начало — в 2:00 мск. Счёт в серии — 2:2.

Букмекеры считают фаворитом «Вашингтон» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.76. Шансы «Торонто» оценены в 4.18. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.20.

Ставку на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ можно сделать за 1.44, а на победу «Лифс» — за 3.02 (см. все коэффициенты).

По мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 1.84, на ТМ 5,5 шайбы — 2.08. Овечкин (1.60) и Кузнецов (1.65) должны набрать очки.