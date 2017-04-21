«Оклахома» Уэстбрука победит «Хьюстон» Хардена в 3-м матче, считают букмекеры

22 апреля состоится 3-й матч 1-го раунда плей-офф НБА между «Оклахома-Сити Тандер», за который выступает Расселл Уэстбрук, и «Хьюстон Рокетс» с Джеймсом Харденом. Начало — в 4:30 мск. Счёт в серии — 2:0 в пользу «Рокетс».

Букмекеры отдают предпочтение «ОКС» и предлагают поставить на хозяев в основное время за 1.88. Шансы «Хьюстона» оценены в 2.33, поставить на ничью после 48 минут игры можно за 12.0.

Ставку на победу «ОКС» с учётом ОТ можно сделать за 1.77, а на победу «Рокетс» — за 2.18 (см. все коэффициенты).

Коэффициент на ТБ 220,5 очка — 1.56, а на ТМ 220,5 очка — 2.27.