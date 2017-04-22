«Оттава Сенаторз» — «Бостон Брюинз»: прогноз «Чемпионата»

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков сделал прогноз на матч Кубка Стэнли «Оттава Сенаторз» — «Бостон Брюинз»

Ставка: победа «Оттавы Сенаторз» с учётом ОТ за 2.07 (см. все коэффициенты на матч).

«Несмотря на поражение в первой игре у себя дома, „Оттава“ с выбранного курса не сбилась. Она продолжает быть гораздо активнее, больше бросает в каждой игре. Уже пошли разговоры о том, что зря „медведи“ уволили Клода Жюльена. Но если бы отставки не произошло, то, возможно, „Брюинз“ и в плей-офф не попали бы.

В предыдущей встрече вроде бы больше шансов было у «Бостона». Но после того, как его шайбу в середине второго периода справедливо отменили, «Сенаторз» прибавили и сумели реализовать свой момент. Бобби Райан проводит блестящий отрезок, он и стал автором единственной шайбы четвёртой встречи. Отыграться у «Бостона» не вышло, да и реальных моментов до последней минуты не было. Лишь сняв вратаря, «Брюинз» надавили, но Андерсон не подвёл канадский клуб.

В моём видении «Оттава» сейчас лучше как команда. У «Бостона» есть сильные индивидуальности, те же Пастрняк, Маршан, Бержерон, но командных взаимодействий очень мало, слабо работает большинство. «Сенаторы» же и здорово атакуют, и умеют засушить игру. И важный момент: в этом сезоне команды провели 8 матчей, 7 из них завершились победами «Оттавы». Предположу, что сегодня команда Ги Буше поставит точку в серии, тем более что играет дома".

Встреча состоится 22 апреля, начало — в 02:30 мск.