«Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс»: ставка на матч от экспертов

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на матч Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс».

Ставка: тотал шайб больше 5,5 с коэффициентом 1.83 (см. все коэффициенты на матч).

«Изначально не было ощущения, что серия получится столь затяжной и близкой. Но «Торонто» даёт бой «Вашингтону» в каждой встрече. И в столице США «Торонто» не испугается снова начать атаковать. Ни одна из команд в этом противостоянии не хочет понимать смысл фразы «защищать лидерство». И те, и другие лезут забивать. И атакующий тренд будет поддержан снова. Заброшенных шайб будет достаточно, поэтому стоит брать вариант «тотал больше 5,5 шайбы».

Встреча состоится 22 апреля, начало — в 02:00 мск.