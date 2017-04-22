Гендиректор ФК «Крылья Советов»: ведём переговоры с букмекерами

Генеральный директор футбольного клуба «Крылья Советов» Виталий Шашков рассказал, что самарская команда заинтересована в спонсорских контрактах с букмекерскими компаниями и ведёт работу в этом направлении.

«На данный момент никаких соглашений с букмекерскими компаниями «Крылья Советов» не заключали. Коммерческий отдел ведёт переговоры на эту тему, работа в этом направлении идёт. С кем ведём переговоры – на данный момент озвучить не могу», — рассказал Шашков корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Гринчику.