Бышовец: «Спартак» проиграет «Ростову»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец сделал прогноз на матч «Ростов» — «Спартак» в 24-м туре РФПЛ.

Ставка: победа «Ростова» за 2.98 (см. все коэффициенты на матч)

«Некуда отступать „Ростову“, там только «Амкар» им может подарить три очка. А со «Спартаком» придётся бороться.

Но «Ростову» есть чем бороться против «Спартака». «Ростов» не проигрывает на своём поле. А лидеров зачастую и побеждает. Я про последние пару лет веду речь. «Ростов» не пропускает совсем. Хотя в том же матче с ЦСКА были у москвичей моменты. Но вот как-то магия ростовской обороны действует, умудряются они уже какой матч кряду играть на ноль.

А «Спартак»… «Спартаку» и в случае поражения вряд ли кто уже помешает стать чемпионом. Отрыв большой, да и не видно, кто его может преодолеть. «Зенит» занят чёрти-чем, явно не игрой в футбол. А у ЦСКА нет резерва для усиления, нет сбалансированного состава, в первую очередь про нападение речь.

Хочется сказать, что «Ростов» выиграет. Потерь особых у команды нет. Кудряшов разве что с переломанным носом. Но вроде играть собирается. В маске какой-то. «Ростов» здесь выиграет, скажу так", — рассказал Бышовец.

Матч «Ростов» — «Спартак» состоится 22 апреля на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону. Начало — в 16:30.