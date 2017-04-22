Прогноз Слуцкого на матч «Реал Мадрид» — «Барселона»: победят «сливочные»

Экс-главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий сделал прогнозы на матч «Реал Мадрид» — «Барселона» в 33-м туре испанской Примеры.

Ставки:

Победа «Реала» за 2.03

Победа «Реала» в один мяч за 4.68

Победа «Реала» в два мяча — за 6.60 (см. все коэффициенты на матч).

«Я думаю, что это будет завершающая игра в чемпионской гонке. Я ставлю на «Реал» в этой игре. Потому что это домашняя игра – раз, потому что они выглядят стабильнее – два. Также мне кажется, что эмоциональный фон составит итог Лиги чемпионов. Потому что «Реал» прошёл в полуфинал, а «Барселона» – нет. Плюс — это лишний день отдыха «Реала», так как они играли во вторник матч ЛЧ, а «Барса» – в среду. Матч, конечно, будет крайне напряжённый. Я думаю, что рисунок будет не совсем классический, потому что «Барселона» сейчас уже не настолько неуязвима во владении и «Реал» может соревноваться с «Барсой» в любом из компонентов. Не думаю, что «Барса» будет владеть мячом, а «Реал» пытаться только контратаковать.

«Реал» одержит победу в один или два мяча.

Дуэль между Роналду и Месси в этом матче может быть не так принципиальна, как до этого. Сейчас многие игроки команд очень сильно подтянулись до уровня своих лидеров. Если же говорить именно о дуэли этих двоих игроков, то, опять же, по моему мнению, Криштиану сейчас находится чуть в лучшем состоянии, нежели Месси.

Думаю, что до удалений дело не дойдёт в этой встрече, а вот жёлтых карточек будет достаточно», — приводит слова Слуцкого сайт БК «Винлайн».

Встреча «Реала» и «Барселоны» состоится 23 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 21:45 мск.