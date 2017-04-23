«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Монреаль Канадиенс»: прогноз на матч

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на матч Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Монреаль Канадиенс».

Ставка: победа «Монреаль Канадиенс» с учётом ОТ с коэффициентом 2.05 (см. все коэффициенты на матч).

«В двух последних встречах выиграли «Рейнджерс» и вновь вышли вперёд в серии. «Монреаль» обязан выигрывать в предстоящей встрече. Ему нужна продуктивность от лидеров команды. Пачьоретти до сих пор в тени, он ещё не забивал в серии. Он нужен команде сейчас, его голы нужны, впрочем, как и шайбы других лидеров. Пока что Лундквист проводит великолепную серию. «Рейнджеры» забрали последнюю домашнюю игру, но по-прежнему именно на своём льду они не слишком хороши, если и выигрывают, то с трудом. Стоит рискнуть и поставить на победу «Монреаля», который в шаге от вылета из плей-офф».

Встреча состоится 23 апреля, начало — в 03:00 мск.