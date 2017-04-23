Бартон, сделавший 1260 ставок за последние 10 лет, сможет сыграть против «МЮ»

Полузащитник английского «Бёрнли» Джои Бартон, в период с 2006 по 2016 год сделавший 1260 ставок на футбольные матчи, выступая при этом за английские клубы, сможет помочь своей команде в матче 34-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (23 апреля).

34-летний футболист появился на заседании комиссии FA, но в пятницу решение по его делу не было принято, поэтому Бартон сможет сыграть с «МЮ».

С декабря 2016 года Бартон вновь является игроком «Бёрнли». До этого полузащитник полгода выступал за шотландский клуб «Рейнджерс», в составе которого отбыл дисквалификацию в один матче также за увлечение беттингом. 34-летний футболист сознался в совершении 44 ставок на футбольные матчи в период с 1 июля по 15 сентября. При этом Бартон не делал ставок на игры «Рейнджерс».