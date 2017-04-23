«Реал Мадрид» — «Барселона»: прогноз «Чемпионата»

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков дал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Барселона» в чемпионате Испании.

Ставка: тотал первого тайма больше 1,5 мяча за 1.86 (см. все коэффициенты на матч)

«Класико», пожалуй, самый ожидаемый матч в мире, и сегодня более 650 млн болельщиков посмотрят новую серию противостояния «Реал» — «Барселона». Очевидно, что каталонцы обязаны рисковать в этой встрече. В тактических игрищах они не так искушены, как подопечные Зидана. Если «Барса» всё ещё мечтает о чемпионстве, то обязана побеждать, иначе просто негде будет приблизиться к мадридцам. Да, гостям придётся обойтись без Неймара, но есть Месси, есть Суарес. «Барселона» должна играть в атаку и не должна позволять сопернику запереть себя на своей половине поля. Защищается команда Луиса Энрике откровенно плохо, «Реал» просто разорвёт её оборону, если ему дать такую возможность.

Жду более открытого футбола, чем в первом «класико» сезона. Тогда «Реал» играл очень сдержанно, но дома вряд ли мадридцы позволят себе сыграть столь рационально. Публика жаждет крови, зрелища. Поэтому я сделаю ставку на мощное начало — «тотал первого тайма больше 1,5 мяча».

Начало встречи — 23 апреля в 21:45 мск.