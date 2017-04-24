«Торонто Мэйпл Лифс» — «Вашингтон Кэпиталз»: ставка на матч от аналитиков

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на матч Кубка Стэнли «Торонто Мэйпл Лифс» — «Вашингтон Кэпиталз».

Ставка: индивидуальный тотал Тайлера Бозака больше 0,5 очка с коэффициентом 2.05 (см. все коэффициенты на матч).

«Кэпз» в шаге от победы в серии, но она получилась очень тяжёлой. Каждая игра заканчивалась с разницей в одну шайбу. Велика вероятность седьмого матча. Но здесь стоит отметить игру центрального нападающего «Торонто» Тайлера Бозака. Он набрал 4 очка (2+2), причём особенно хорош Бозак именно в Торонто. Его можно назвать лидером раздевалки. Это именно тот игрок, который способен привести «Мэйпл Лифс» к седьмому матчу. Хорошая ставка на предстоящую встречу — Бозак наберёт хотя бы одно очко».

Встреча состоится 24 апреля, начало — в 2:00 мск.