Депутаты хотят запретить приём ставок на детско-юношеские соревнования

Депутаты партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и статью 26.2 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», согласно которому в России будет запрещено делать ставки на детско-юношеские спортивные соревнования.

«Приём ставок организатором азартных игр в букмекерских конторах на официальные детско-юношеские спортивные соревнования, а также организация организатором азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах заключения пари между двумя или несколькими участниками азартной игры на официальные детско-юношеские спортивные соревнования не допускается. Кроме того, центру учёта переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов запрещается осуществлять деятельность по приёму от физического лица денежных средств, в том числе электронных денежных средств, их учёт и перевод организатору азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе на официальные детско-юношеские спортивные соревнования», — говорится в документе.

Ранее с просьбой запретить ставки на детско-юношеские спортивные соревнования к министерству спорта обращалась Российская федерация баскетбола.