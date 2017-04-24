Евросоюз одобрил новую налоговую схему Великобритании для ставок на скачки

Европейская комиссия одобрила реформу существующей схемы по налогообложению операторов, принимающих ставки на скачки в Великобритании.

Новая версия законопроекта предполагает 10-процентный налог на прибыль для всех букмекеров, которые принимают ставки на скачки на территории Великобритании. Новая схема заменит существующую систему, при которой 10% налога на валовую прибыль свыше £ 500 тыс. платили только операторы из Великобритании.

Комиссия ЕС отметила, что новая система «создаст равные условия» для всех операторов.