В Туле будут судить жителя Бурятии, ограбившего букмекерскую контору

В Туле будут судить 32-летнего жителя Бурятии, ограбившего букмекерский клуб, информируют «Тульские известия».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области, 2 ноября 2016 года злоумышленник, находясь в клубе, отправил СМС на его рабочий номер: «Девочки посмотрите пожалуйста там в туалете у вас вода не бежит? А то у нас потеки на потолке и стене. И… Аптека» (орфография сохранена).

Это было сделано с целью, чтобы кассир покинула рабочее место. После она, не увидев утечки, вернулась, но когда подходила к двери кассового помещения, злоумышленник оттолкнул её и кассир ударилась о стену. Грабитель вошёл и забрал коробку с 31 650 руб. Ущерб не возмещён. Обвиняемый заключён под стражу.