Май — один из самых прибыльных месяцев в году для букмекеров из Северной Америки

Старший редактор сайта Gambling911 Пейтон О'Брайен отметил, что май является одним из самых прибыльных месяцев в году для букмекеров Северной Америки.

«В мае все очень любят ставить на скачки Kentucky Derby — это событие является для букмекеров вторым, а иногда и первым, по объёму ставок за весь год. С каждым годом количество ставок на скачки в Северной Америке продолжает расти. И это при том, что в мае проходит самый разгар плей-офф в двух североамериканских лигах — НБА и НХЛ», — сказал О'Брайен.