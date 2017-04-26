На победителя «Евровидения-2017» произошёл резкий обвал котировок

Букмекеры более чем в два раза понизили коэффициенты на победу итальянского певца Франческо Габбани в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017». Теперь это событие котируется за 1.36, притом что ещё 14 апреля на Италию предлагалось ставить за 2.00.

Соответственно растут котировки на конкурентов Габбани. Шансы Болгарии выиграть конкурс теперь оцениваются коэффициентом 6.50, Швеции — 8.00 (см. все коэффициенты на «Евровидение-2017»).

«Евровидение-2017» пройдёт в Киеве с 9 по 13 мая. Россия не будет принимать участия в конкурсе после того, как Юлии Самойловой было запрещено посещать Украину.