На Мальте создадут биржу, где букмекеры смогут страховать ставки

Глава комиссии по азартным играм Мальты (MGA) Джозеф Кушьери сообщил, что власти острова разрабатывают программу создания специальной биржи, позволяющей хеджировать ставки для международных беттинг-операторов.

Делается это для того, чтобы сохранить привлекательность Мальты для игорного бизнеса, который занимает существенную роль в экономике государства. Гемблинг-индустрия принесла в прошлом году 56,3 млн евро прямых налогов в бюджет Мальты, а порядка трёх тысяч мальтийских граждан в настоящее время зарабатывают на жизнь в местной игорной сфере.

Также в числе возможных изменений MGA значится принятие криптовалют, в частности биткойнов. Уже в 2017 году на Мальте планируется внедрить виртуальные валюты в гемблинг-индустрию, что позволит клиентам букмекеров, оперирующих на основании лицензии Мальты, пополнять счета и получать выигрыши в биткойнах.