«Оренбург» — «Зенит»: удаление у хозяев котируется за 6.00

В матче 25-го тура РФПЛ «Оренбург» — «Зенит» букмекеры считают фаворитом клуб из Санкт-Петербурга. Победа гостей оценивается коэффициентом 1.60. Победа хозяев — 5.84. Если встреча завершится вничью, сыграет ставка 3.90.

На то, что в матче будет показана красная карточка, можно поставить за 3.75. Удаление в составе «Оренбурга» котируется за 6.00 (см. все коэффициенты на матч).

Напомним, в предыдущем матче «Зенита» арбитр Алексей Еськов удалил с поля сразу трёх игроков «Урала».

Матч «Оренбург» — «Зенит» состоится 26 апреля на стадионе «Газовик». Начало — 17:00 мск.