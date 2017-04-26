БК «Лига Ставок» подписала спонсорское соглашение с Союзом биатлонистов России

Букмекерская компания «Лига Ставок» заключила спонсорское соглашение с Союзом биатлонистов России, который является организатором чемпионата, Кубка и первенства России по биатлону. Об этом «Чемпионату» сообщили в компании.

«Мы рады начать сотрудничество с одной из крупнейших букмекерских компаний России. Это, безусловно, поможет популяризировать биатлон как вид спорта среди аудитории спортивных болельщиков»", — говорит Сергей Костин, исполнительный директор Союза биатлонистов России.

Согласно требованиям закона (ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта») букмекерские компании обязаны отчислять 5 % от своего дохода на развитие спорта организаторам тех спортивных событий, ставки на которые они принимают.