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Власти Филиппин депортировали 55 китайцев, занимавшихся нелегальным гемблингом

26 апреля 2017, среда. 20:13. Ставки

Власти Филиппин выдворили за пределы страны 55 китайских граждан,  которые ранее в этом месяце были арестованы за участие в незаконной игорной деятельности.

Сегодня, 26 апреля, Министерство общественной безопасности Китая (MPS) объявило, что его филиппинские коллеги вернули 55 подозреваемых в «экономических преступлениях» в Китай после того, как посольство страны аннулировало их паспорта.

Подозреваемые были арестованы 18 апреля после того, как MPS сообщил Филиппинскому бюро иммиграции о неправомерных операциях с онлайн-ставками через прокси-сервер в районе Свободного порта Батаан. Сообщается, что по меньшей мере 38 человек из арестованных ранее обвинялись в мошенничестве.

Источник: CalvinAyre Сообщить об ошибке
Теги
Игорный бизнес
Новости. Ставки
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