Власти Филиппин депортировали 55 китайцев, занимавшихся нелегальным гемблингом

Власти Филиппин выдворили за пределы страны 55 китайских граждан, которые ранее в этом месяце были арестованы за участие в незаконной игорной деятельности.

Сегодня, 26 апреля, Министерство общественной безопасности Китая (MPS) объявило, что его филиппинские коллеги вернули 55 подозреваемых в «экономических преступлениях» в Китай после того, как посольство страны аннулировало их паспорта.

Подозреваемые были арестованы 18 апреля после того, как MPS сообщил Филиппинскому бюро иммиграции о неправомерных операциях с онлайн-ставками через прокси-сервер в районе Свободного порта Батаан. Сообщается, что по меньшей мере 38 человек из арестованных ранее обвинялись в мошенничестве.