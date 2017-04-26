«Сент-Луис» Тарасенко начнёт серию с «Нэшвиллом» с победы, уверены букмекеры

27 апреля состоится 1-й матч второго раунда плей-офф НХЛ между «Сент-Луис Блюз» (за который выступают Владимир Тарасенко и Наиль Якупов) и «Нэшвилл Предаторз». Начало — в 3:00.

Букмекеры считают фаворитом «Сент-Луис» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.34. Шансы «Нэшвилла» оценены в 2.88, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.70 (см. все коэффициенты).

Ставку на победу «Сент-Луиса» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 1.80, а на победу «Предаторз» — за 2.13.

По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.71, а на ТМ 5,5 шайбы — 1.52.