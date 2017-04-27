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Прогноз Слуцкого на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: ничья

27 апреля 2017, четверг. 00:54. Ставки

Экс-главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий сделал прогнозы на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» в 26-м туре английской Премьер-лиги.

Ставки:

ничья за 3.77

«Манчестер Юнайтед» не проиграет за 2.37

обе команды забьют за 1.71 (см. все коэффициенты на матч).

«Фаворит дерби — «Манчестер Сити», если ориентироваться на букмекерские коэффициенты. Но я с этим совершенно не согласен. На мой взгляд, в данной игре абсолютно нет фаворита, что существенно усложняет прогноз на матч. «Юнайтед» не проигрывает в чемпионате уже 23 матча, одержана победа над «Челси», причёем абсолютно по делу. Команда явно находится в хорошем состоянии. Поэтому вижу лишь одну причину отдать небольшое предпочтение «Сити» — разве что потому, что матч домашний. В остальном у каждой стороны есть свои плюсы. Кто знает, чьи сработают именно в этот день?

В общем, манчестерское дерби в этот раз — матч, в котором реально может случиться всё что угодно. Он даже не на три результата, а на большее количество. Я совершенно не удивлюсь, если, допустим, одна из команд выиграет убедительно или даже крупно.

Безусловно, Ибрагимович – большая потеря. Но напомню, что матч против «Челси», который я смотрел, «МЮ» играл без Златана. А против «Бёрнли» несколько дней назад — ещё и без Рэшфорда, там функции форварда выполнил Руни, чего давно не случалось. «МЮ» — уж точно не команда одного Ибрагимовича. У Жозе Моуринью есть кем его заменить.

Моуринью постоянно креативит идеями. Иногда они работают очень хорошо, как, например, в матче с «Челси», а иногда проваливаются напрочь. Мне кажется, весьма вероятно, что «Юнайтед» сыграет в три центральных защитника с использованием пары нападающих Рэшфорд и Лингард. Вполне допускаю такой атакующий вариант. Что касается «Ман Сити», что команда Гвардиолы недавно уступила «Арсеналу» в полуфинале Кубка Англии, но владела явным игровым преимуществом, а после матча разразился большой судейский скандал. Согласно статистике, в 2017 году «Ман Сити» не сумел обыграть никого из прямых конкурентов по Премьер-лиге. Убеждён, что у «Сити» будет больше владения мячом. «Ман Юнайтед», в свою очередь, редко играет с позиции силы и большого владения мячом. Но результат хозяев при этом, мягко говоря, не гарантирован.

Если бы я ставил сам, то, наверное, поставил бы на ничью. Вполне может сыграть свою роль и фактор вратаря. Считаю, что Де Хеа – безоговорочно лучший вратарь лиги. А вот у «Ман Сити» всё сложно. Кабальеро иногда совершает потрясающие вещи, конечно. В Англии очень много рассуждают на эту тему. Кто должен играть: Браво, Кабальеро или следует летом вернуть Харта? Лично я бы из трёх вариантов ответа выбрал… четвёртый! Занялся бы поиском нового вратаря.

У Харта хорошая пресса в «Торино», но на самом-то деле он пропустил достаточно мячей и иногда допускает определённого рода ошибки. Да и шансов доказать свою состоятельность у него было предостаточно. Поэтому если мы говорим про высочайший уровень «Ман Сити», то я бы рассмотрел вариант не ставить тех, кто есть, и никого не вернуть, а заняться поисками новой кандидатуры. Пропустит «Ман Сити» или не пропустит? Скорее, да. Думаю, обе команды могут пропустить», — приводит слова Слуцкого сайт БК «Винлайн».

Манчестерское дерби состоится 27 апреля на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». Начало — в 22:00 мск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Леонид Слуцкий Бесплатные прогнозы
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