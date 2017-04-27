«Анахайм Дакс» — «Эдмонтон Ойлерз»: «нефтяники» дойдут до финала конференции

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на исход четвертьфинала Кубка Стэнли «Анахайм Дакс» — «Эдмонтон Ойлерз».

Ставка: победа «Эдмонтон Ойлерз» в 6 матчах с коэффициентом 5.95 (см. все коэффициенты на матч).

«Ни для кого не секрет, что „Анахайму“ очень везло в серии с „Калгари“. Конечно, для победы в Кубке Стэнли везение необходимо, но игра „уток“ пока не внушает доверия.

«Эдмонтон» пока также не завораживает. Было очень крупное поражение от «Сан-Хосе». В пятой игре они выглядели слабо, боязливо, вплоть до момента с мощным силовым приёмом Макдэвида. Надеюсь, в будущем «Эдмонтон» будет демонстрировать ту же мощь, что и „Торонто“ в серии с „Кэпз“. Ставим на „Ойлерз“ в шести матчах».