Kindred Group объявил о рекордной валовой прибыли с мобильного сегмента

Игорный оператор Kindred Group Plc, головной офис которого находится в Стокгольме, представил дополнительные данные по финансовому отчёту за первый квартал 2017 года.

Компания отметила высокий темп прогресса мобильного сегмента: валовая прибыль от этой части бизнеса выросла на рекордные 53%. Руководство Kindred подчёркивает, что считает мобильный сегмент ключевым и делает на него упор. При этом доля «лайв»-ставок в обороте снизилась почти на четыре пункта и составила чуть менее 60%.

Главный исполнительный директор Kindred Хенрик Тьярнстрём сообщил, что рассчитывает на дальнейшее улучшение показателей во втором квартале.