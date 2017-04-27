«Манчестер Сити» — «МЮ»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 51.0

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч 26-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 27 апреля, начало — в 22:00 мск.

Ставка: в каждом тайме обе забьют, получат карточку и подадут угловой за 51.00 (см. все коэффициенты).

«У «Сити» ужасное количество ошибок в защите, а «МЮ» остался без Погба, который добавлял «дьяволам» баланса. Поэтому думаю, что у обеих команд будут провалы в обороне. Если с реализацией не возникнет проблем, голов будет много», — сказал Сэвидж.