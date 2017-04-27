Букмекеры: «Вашингтон» Овечкина победит «Питтсбург» Малкина в 1-м матче серии

28 апреля состоится 1-й матч второго раунда плей-офф НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» (за который выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов) и «Питтсбург Пингвинз» с Евгением Малкиным. Начало — в 2:30 мск.

Букмекеры считают фаворитом «Вашингтон» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.31. Шансы «Питтсбурга» оценены в 2.85. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.84.

Ставку на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ можно сделать за 1.71, а на победу «Пингвинз» — за 2.26 (см. все коэффициенты).

По мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 1.86, на ТМ 5,5 шайбы — 2.05.