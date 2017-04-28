Шарапова стала фаворитом турнира в Штутгарте у букмекеров

Перед матчами 1/4 финала турнира в Штутгарте букмекерские конторы обновили линию на победителя.

Теперь главным претендентом на трофей является Мария Шарапова с коэффициентом 3.75. Напомним, перед началом турнира победа россиянки в нём котировалась за 12.00.

Второй в списке потенциальных победительниц идёт Каролина Плишкова (4.00), замыкает тройку Симона Халеп (4.20) (см. все коэффициенты).

Если турнир в Штутгарте выиграет француженка Кристина Младенович, пройдёт ставка с коэффициентом 6.00.

В 1/4 финала Шарапова сыграет с Анетт Контавейт из Эстонии.