Ladbrokes Coral останется спонсором чемпионата Шотландии по футболу

Букмекерская компания Ladbrokes Coral сообщила о намерении продлить титульное спонсорство во всех шотландских профессиональных футбольных дивизионах, согласовав необходимые условия с Шотландской профессиональной футбольной лигой (SPFL).

Ladbrokes выступает спонсором SPFL с 2015 года. Букмекер сообщил, что хочет продлить существующий спонсорский договор на £ 2 миллиона в год на предстоящий сезон-2017/18.

Генеральный директор Ladbrokes Coral Джим Маллен заявил, что компания полностью довольна сотрудничеством, которое положительно влияет на восприятие бренда.