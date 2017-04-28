Букмекеры: «Сент-Луис» Тарасенко сравняет счёт в серии с «Нэшвиллом»

29 апреля состоится 2-й матч второго раунда плей-офф НХЛ между «Сент-Луис Блюз» (за который выступают Владимир Тарасенко и Наиль Якупов) и «Нэшвилл Предаторз». Начало — в 3:00. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Нэшвилла».

Букмекеры считают фаворитом «Сент-Луис» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.40. Шансы «Нэшвилла» оценены в 2.85, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.60 (см. все коэффициенты).

Ставку на победу «Сент-Луиса» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 1.84, а на победу «Предаторз» — за 2.08.

По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.69, а на ТМ 5,5 шайбы — 1.53.