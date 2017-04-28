«Сент-Луис Блюз» — «Нэшвилл Предаторз»: прогноз на 2-й матч серии

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на исход второго матча четвертьфинальной серии Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» — «Нэшвилл Предаторз».

Ставка: победа «Сент-Луис Блюз» с учётом ОТ с коэффициентом 1.76 (см. все коэффициенты на матч).

«Первая игра серии была просто восхитительной. Суббан забросил шайбу, сделал два ассиста. В итоге „Нэшвилл“ победил 4:3. Кевин Фиала получил тяжёлую травму, влетев в борт, и выбыл до конца сезона. „Нэшвилл“ тот эпизод взбодрил, он очень быстро забил после этого момента. Думаю, что на этот раз преимущество будет на стороне „Сент-Луиса“. Он не может позволить себе ехать в Теннесси, имея за спиной счёт 0-2 в серии. Ставим на победу „Сент-Луиса“ с учётом овертайма».

Старт матча — 29 апреля в 03:00 по московскому времени.