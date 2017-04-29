«Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз»: прогноз на 2-й матч серии

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на исход второго матча четвертьфинальной серии Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз».

Ставка: тотал больше 5,5 шайбы с коэффициентом 1.91 (см. все коэффициенты на матч).

«Первая игра была невероятной, впрочем, так всегда бывает, когда встречаются „Кэпз“ и „Пингвинз“. Кросби за очень короткий отрезок забросил две шайбы, свой гол забил и Овечкин, но победили гости. Несмотря на поражение в первой игре, всё равно шансы „Вашингтона“ смотрятся очень неплохо. Хочется поставить на „Кэпиталз“ и сегодня, но коэффициент не привлекает. А ставить на „Кэпз“ в основное время опасно. В этой связи лучше сосредоточиться на варианте „тотал больше 5,5 шайбы“. В первой игре было 5 шайб, но сейчас команды уже лучше друг друга знают, результативность должна быть выше».

Старт матча — 30 апреля в 03:00 по московскому времени.