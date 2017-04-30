Три ставки от Слуцкого на лондонское дерби «Тоттенхэм» — «Арсенал»

Экс-главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий сделал прогнозы на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» в 35-м туре английской Премьер-лиги.

Ставки:

победа «Тоттенхэма» с форой (-1,5) гола за 6.26

Эриксен забьёт за 3.01

«Арсенал» забьёт в первом тайме за 2.12 (см. все коэффициенты на матч).

«В этом матче «Тоттенхэм» — фаворит безоговорочный! Тем более что игра пройдёт на «Уайт Харт Лейн». Безусловно, у «Арсенала» сейчас хорошее настроение, ведь «канониры» в очередной раз вышли в финал Кубка Англии. Но в остальном преимущество на стороне «Тоттенхэма». Накал борьбы с точки зрения «шпор» будет совсем другой, ведь они ведут борьбу за чемпионство. Я смотрел, наверное, последних матчей семь «Тоттенхэма» — они играют просто великолепно! Особенно дома.

Предполагаю, что хозяева выиграют достаточно убедительно. Маурисио Почеттино, на мой взгляд, входит сейчас в число 7-10 лучших тренеров мира. Находясь в тройке сильнейших тренеров Англии, он это делает автоматически. «Тоттенхэм» способен претендовать на абсолютно любой результат в Премьер-лиге и является фаворитом едва ли не во всех турнирах, где участвует. Эта команда все последние годы считается мегасупертопом в Англии, а вот в России её по инерции недооценивают.

Теперь – про команду гостей. Мне сложно представить, что «Арсенал» в принципе может противопоставить сопернику. Конечно, теоретически «шпоры» могут не реализовать тьму моментов, а «канониры», наоборот, используют свой редкий шанс, но в это всё же верится с трудом. Мне сложно рассуждать, насколько велика вина Венгера в том, что происходит сейчас с командой, но… Понимаете, он долгие годы строил то, что в конечном счёте и построил. Всё время шёл разговор о молодых игроках, о том, что «стиль превалирует над титулами». Хотя, кстати, в кубковых соревнованиях у Венгера всё в порядке – здесь он рекордсмен и имеет возможность выиграть восьмой Кубок Англии. Однако едва речь заходит о турнирах другого уровня – Премьер-лиге и уж тем более Лиге чемпионов, — «Арсенал» играет до первого, максимум до второго пропущенного мяча. Напомню, что в матчах, когда «канониры» были разгромлены «Баварией», в первых таймах они доминировали. Но после того как пропускали второй мяч, просто разваливались. С «Ман Сити» в Кубке они, кстати, тоже пропустили первыми, но остались на плаву.

В то, что «Арсенал» пробьётся в Лигу чемпионов, я не верю. С двумя из четырёх команд всё ясно: это «Челси» и «Тоттенхэм». «Ман Сити» и «Ман Юнайтед» тоже выглядят очень солидно, и я не верю, что кто-либо из них (не будем забывать и про «Ливерпуль») уступит «Арсеналу» место в топ-4. В последних матчах Венгер начал экспериментировать со схемой – но лично я скептически отношусь к ситуациям, когда в каждой новой игре используется другая расстановка. По-моему, у «Арсенала» эксперименты происходят скорее от безысходности. Да, против «Ман Сити» это принесло результат, но пока это разовая акция, и мне сложно судить о дальнейших перспективах.

Кто может отличиться в дерби Северного Лондона? Не буду оригинален и назову всю верхнюю четвёрку «Тоттенхэма»: Кейн, Деле Алли, Эриксен и Сон. Кстати, вы слышали про интересную статистику? В этом сезоне Кейн, Сон и Деле Алли забили втроем больше мячей, чем весь «Манчестер Юнайтед!». Но если выбирать одного, самого важного игрока в атакующей игре «шпор», то я выбираю Эриксена, ведь с его передач забивается львиная доля мячей. Именно он управляет игрой изнутри. К тому же Кейна «Тоттенхэм» уже терял – и серьёзных проблем не возникло. Сон периодически садился на лавку. А между Эриксеном и Деле Алли я выбираю первого. Глобально его роль для команды выше", — приводит слова Слуцкого сайт БК «Винлайн».

Лондонское дерби состоится сегодня, 30 апреля, на стадионе «Уайт Харт Лэйн». Начало — в 18:30 мск.