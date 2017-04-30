Букмекеры: Гран-при России выиграет Хэмилтон, Квят не попадёт в очки

Аналитики букмекерских контор оценили шансы пилотов Формулы-1 на победу в Гран-при России. Гонка состоится 30 апреля, начало — в 15:00 мск.

Фаворитом гонки эксперты считают Себастьяна Феттеля из «Феррари» (1.45). Следом идет пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (5.50), замыкает тройку потенциальных победителей Кими Райкконен из «Феррари» с коэффициентом 6.00 (см. все коэффициенты на гонку).

На победу российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята можно поставить за 1000.00. Коэффициентом 201.00 оценивается попадание Квята на подиум. Шансы Даниила набрать очки, попав в десятку лучших, котируются за 2.00.