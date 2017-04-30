Бышовец: ЦСКА обыграет «Спартак» в дерби

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец сделал прогноз на матч 26-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА — «Спартак».

Ставка: победа ЦСКА за 2.35 (см. все коэффициенты на матч)

«Предполагаю, что выиграет ЦСКА. Команда очень мобильна. Не чувствуется волнения у игроков. Они все преобразились. Ионов бегает все девяносто минут, пусть бесплодно, но весь матч. И оборона, и все остальные стараются. ЦСКА выиграет, интрига возродится. Отставание сократится до четырёх очков. «Спартак» без атаки. Луиса Адриано не будет. Зе Луиш в непонятном состоянии. Без контригры «Спартаку» сложно. Думаю, что будет повторение матча с «Ростовом» в исполнении красно-белых», — рассказал Бышовец.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 30 апреля на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 17:00.