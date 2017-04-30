«Нэшвилл Предаторз» — «Сент-Луис Блюз»: прогноз на 3-й матч серии

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на третий матч четвертьфинальной серии Кубка Стэнли «Нэшвилл Предаторз» — «Сент-Луис Блюз».

Ставка: тотал очков Пи Кей Суббэна больше 0,5 с коэффициентом 1.8 (см. все коэффициенты на матч).

«Отличная серия, это было видно по первым двум матчам, и счёт пока равный. „Предаторз“ удивляют всех, ведь только в прошлом матче они потерпели первое поражение в плей-офф. Команды обменялись шайбами дважды, но за минут до конца Тарасенко оформил дубль, принеся победу „Блюз“.

Очень сложно предсказать, кто победит в третьем матче. Но есть интересная ставка — «тотал очков Пи Кей Суббэна больше 0,5». Он набрал три очка в первой игре, во второй его остановили. Но с возвращением домой он вновь будет неудержим".

Старт матча — 30 апреля в 22:00 по московскому времени.