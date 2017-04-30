Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

«Нэшвилл Предаторз» — «Сент-Луис Блюз»: прогноз на 3-й матч серии

30 апреля 2017, воскресенье. 21:31. Ставки

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на третий матч четвертьфинальной серии Кубка Стэнли «Нэшвилл Предаторз» — «Сент-Луис Блюз».

Ставка: тотал очков Пи Кей Суббэна больше 0,5 с коэффициентом 1.8 (см. все коэффициенты на матч).

«Отличная серия, это было видно по первым двум матчам, и счёт пока равный. „Предаторз“ удивляют всех, ведь только в прошлом матче они потерпели первое поражение в плей-офф. Команды обменялись шайбами дважды, но за минут до конца Тарасенко оформил дубль, принеся победу „Блюз“.

Очень сложно предсказать, кто победит в третьем матче. Но есть интересная ставка — «тотал очков Пи Кей Суббэна больше 0,5». Он набрал три очка в первой игре, во второй его остановили. Но с возвращением домой он вновь будет неудержим".

Старт матча — 30 апреля в 22:00 по московскому времени.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нэшвилл Предаторз Сент-Луис Блюз Бесплатные прогнозы
Новости. Ставки
30 апреля 2017, воскресенье
21:31 «Нэшвилл Предаторз» — «Сент-Луис Блюз»: прогноз на 3-й матч серии
19:00 Аналитики: Тарасенко наберёт очки, но «Сент-Луис» проиграет «Нэшвиллу»
17:15 Тренер «Абердина»: в мои годы ставить на победу своей команды было нормой
15:47 Букмекер: 55 % ставок в матче ЦСКА — «Спартак» сделано на победу «армейцев»
15:18 Бышовец: ЦСКА обыграет «Спартак» в дерби
14:00 Согласно котировкам, сборная России проиграет Чехии в последнем матче Евротура
12:30 «Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 41.0
10:45 ЦСКА — «Спартак»: букмекеры назвали фаворита дерби
09:00 Букмекеры: Гран-при России выиграет Хэмилтон, Квят не попадёт в очки
06:36 Три ставки от Слуцкого на лондонское дерби «Тоттенхэм» — «Арсенал»
04:13 Прогноз Бокова на матч ЦСКА — «Спартак»: «армейцы» разгромят красно-белых
29 апреля 2017, суббота
22:30 «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз»: прогноз на 2-й матч серии
21:36 «Оттава Сенаторз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: аналитики предрекают успех гостям
21:22 Букмекер: 57% ставок в бою Джошуа — Кличко сделано на победу британца
18:30 Аналитики: «Вашингтон» Овечкина сравняет счёт в серии с «Питтсбургом» Малкина
16:50 Букмекеры считают Шарапову главным фаворитом «Ролан Гаррос»
16:16 Прогноз Валуева на бой Джошуа — Кличко: украинец одержит победу
15:45 Комиссар NFL: лигу беспокоит возможная легализация ставок на спорт в США
13:30 Букмекеры оценили шансы Кличко победить Джошуа в Лондоне
12:00 «Сток Сити» — «Вест Хэм»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 4.00
10:30 Аналитики: Шарапова выиграет у Младенович и выйдет в финал турнира в Штутгарте
09:00 Согласно котировкам, сборная России по хоккею победит Финляндию на Евротуре
28 апреля 2017, пятница
23:45 «Анахайм Дакс» — «Эдмонтон Ойлерз»: в серии будет восстановлено равновесие
23:30 «Сент-Луис Блюз» — «Нэшвилл Предаторз»: прогноз на 2-й матч серии
21:00 Букмекеры: «Сент-Луис» Тарасенко сравняет счёт в серии с «Нэшвиллом»
19:30 «Чикаго» без Рондо опять проиграет «Бостону» и вылетит, считают эксперты
18:00 Ladbrokes Coral останется спонсором чемпионата Шотландии по футболу
16:40 Американская игорная ассоциация призывает конгресс США отменить запрет на ставки
14:53 БК «Лига Ставок» заключила контракт с Всероссийской федерацией волейбола
14:46 Шарапова стала фаворитом турнира в Штутгарте у букмекеров
10:45 Betsson объяснил падение прибыли курсом валют и неудачными результатами матчей
09:00 Cогласно котировкам, Шарапова победит Контавейт в 1/4 финала турнира в Штутгарте
27 апреля 2017, четверг
21:15 Букмекеры: «Вашингтон» Овечкина победит «Питтсбург» Малкина в 1-м матче серии
20:48 Кенийский букмекер SportPesa стал спонсором Примеры
19:41 Дисквалифицированный на 18 месяцев Бартон ставил на поражения своих команд
16:56 Букмекеры: шансы «Спартака» на чемпионство — 86%, ЦСКА — 8%, «Зенита» — 6%
15:34 Прогноз Колыванова на матч «Амкар» — «Краснодар»: команды сыграют вничью
14:52 В 2017 году теннис остаётся самым грязным видом спорта в плане договорных матчей
14:40 «Манчестер Сити» — «МЮ»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 51.0
14:13 ПФК ЦСКА: на нашем стадионе рекламы букмекеров до конца чемпионата не будет
13:00 Сборная России проиграет Швеции в матче Евротура, считают аналитики
11:30 Kindred Group объявил о рекордной валовой прибыли с мобильного сегмента
10:00 Согласно котировкам, Шарапова победит Макарову во 2-м круге турнира в Штутгарте
08:45 БК «Олимп»: не пострадаем в случае запрета ставок на детско-юношеский спорт
01:00 «Анахайм Дакс» — «Эдмонтон Ойлерз»: «нефтяники» дойдут до финала конференции
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Что влияет на ваш выбор легальной букмекерской конторы?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+