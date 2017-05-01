Боков: «Краснодар» сумеет переиграть «Анжи»

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков дал свой прогноз на матч 26-го тура РФПЛ «Краснодар» — «Анжи».

«Краснодар», если не будет терять очки на ровном месте, как он это любит делать, ещё может погоняться за «Зенитом» в борьбе за бронзу. Думаю, хозяева здесь победят со счётом 2:1», — рассказал Боков корреспонденту «Чемпионата».

Букмекеры фаворитом матча считают «Краснодар», победа которого котируется за 1.43. На «Анжи» предлагается ставить за 8.99. Ничья котируется за 4.66 (см. все коэффициенты на матч).

Матч «Краснодар» — «Анжи» состоится сегодня, 1 мая, на арене «ФК Краснодар». Начало — в 18:00 мск.