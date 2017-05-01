Власти Польши обновили чёрный список букмекерских сайтов

Власти Польши обновили черный список сайтов азартных игр, которые они намерены заблокировать этим летом.

В пятницу министерство финансов Польши добавило ещё несколько сайтов в свой список доменов, которые, как считается, предлагают игорные услуги без необходимых местных лицензий. Этот список впервые появился в прошлом месяце в тестовом режиме.

В список среди прочих попали Marathonbet, Bet-at-home и Vulkanbet. Большинство доменов — .com или .eu, хотя есть и один сайт на польском языке.

Согласно принятому в декабре прошлого года закону об азартных играх все интернет-операторы Польши, не обладающие лицензией, должны были покинуть рынок к 1 апреля. С 1 июля власти начнут блокировку сайтов-нарушителей.