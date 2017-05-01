«Питтсбург» Малкина победит «Вашингтон» Овечкина и в 3-м матче, считают эксперты

2 мая состоится 3-й матч второго раунда плей-офф НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» (с Евгением Малкиным) и «Вашингтон Кэпиталз», за который выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Начало — в 2:30 мск. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Питтсбурга».

Букмекеры считают фаворитом «Питтсбург» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.39. Шансы «Вашингтона» оценены в 2.84. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.64.

Ставку на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ можно сделать за 2.10, а на победу «Пингвинз» — за 1.82 (см. все коэффициенты).

По мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 1.80, на ТМ 5,5 шайбы — 2.13.