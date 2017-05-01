Согласно котировкам, Харден не спасёт «Хьюстон» в первом матче с «Сан-Антонио»

2 мая состоится 1-й матч 2-го раунда плей-офф НБА между «Сан-Антонио Спёрс» и «Хьюстон Рокетс» с Джеймсом Харденом. Начало — в 4:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение «Спёрс» и предлагают поставить на хозяев в основное время за 1.50. Шансы «Хьюстона» оценены в 3.26, поставить на ничью после 48 минут игры можно за 14.0.

Ставку на победу «Сан-Антонио» с учётом ОТ можно сделать за 1.43, а на победу «Рокетс» — за 3.08 (см. все коэффициенты).

Коэффициент на ТБ 210,5 очка — 1.64, а на ТМ 210,5 очка — 2.17.